Política Empresa responsável por Covaxin tentou por duas vezes garantir pagamentos antecipados de US$ 45 mi Faturas foram apresentadas ao ministério; com negativa da Anvisa, não houve doses nem depósitos

A empresa brasileira que faz a intermediação da vacina indiana Covaxin, a Precisa Medicamentos, tentou por duas vezes garantir um pagamento antecipado de US$ 45 milhões por um primeiro lote de imunizantes, o que não está previsto no contrato assinado com o Ministério da Saúde. A ofensiva da Precisa, com a apresentação de duas faturas com a previsão de pagamento anteci...