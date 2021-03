Política Empresário diz que equipe de Renan Bolsonaro pediu dinheiro para abrir negócio O dirigente do Aliança disse à reportagem que lhe foi solicitada uma quantia entre R$ 5.000 e R$ 10 mil para contribuir com a montagem da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, mas que o dinheiro não chegou a ser depositado

O advogado Luís Felipe Belmonte, vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro quer criar, afirmou que a equipe do filho 04 do presidente da República lhe pediu ajuda financeira para abrir a empresa de Jair Renan Bolsonaro, 22. O dirigente do Aliança disse à reportagem que lhe foi solicitada uma quantia entre R$ 5.000 e R$ 10 mil para contri...