Política SSP entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins o plano de segurança das eleições municipais Plano visa garantir normalidade e segurança no pleito do próximo domingo, 15

Na manhã desta terça-feira, 10, o secretário da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, entregou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador Eurípedes do Carmo Lamonier, o Plano Estadual Integrado de Segurança Pública do Tocantins (PEISP) para atuação nas Eleições Municipais de 2020, marcadas para ocorrer neste domingo, 15. O PEISP ...