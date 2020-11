Levantamento do Jornal do Tocantins em dados brutos fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), a pedido do veículo, mostra o comportamento da Covid-19 entre os dias 26 de setembro e 15 de outubro, período em que durou a campanha eleitoral para as eleições deste ano. As planilhas contêm os casos registrados dia a dia, cidade por cidade. A soma total difere em alguns números do total registrado no boletim, em razão da variação de casos de cidades que acabaram registrados para outra cidade.

Dos 139 municípios do Estado, 55 registraram alta de menos de 10% no número de casos, mas em 4 os casos dobraram e em 20 o crescimento ficou acima dos 50%.

Cidades pequenas e que estão no grupo com pouca incidência da doença registraram a maior variação. Sandolândia, no Sudoeste do Estado, a 409 km de Palmas, é a cidade registrou maior alta entre as que percentualmente dobraram o número de casos: 165%. Em seguida, estão Pugmil, com 123%, Novo Jardim (112%) e Figueirópolis (109%).

Entre as que não foram afetadas estão Juarina, Araguacema e Campos Lindos, que não registraram casos ou apenas um caso.

Tomando as maiores cidades e com maior número de casos acumulados, a capital registrou alta de 14%, Araguaína 8% e Gurupi 17%. Colinas, a terceira em número de casos é a que mais subiu no proporcional (49%) nesse grupo.

Confira o desempenho do seu município. Basta pesquisar pelo nome da cidade. A tabela contém os casos no dia 26 de setembro, véspera de início da campanha, os dados do dia 26 de outubro, 30 dias, e no dia das eleições. A ordem da tabela é do municipio com maior número de caso para o menor.

Casos de Covid-19 dia a dia nos 139 municípios

O JTo também preparou um gráfico "corrida de cavalo" para demonstrar o crescimento do número de caso cidade por cidade, dia após dia, entre o dia 17 de março e 18 de novembro.