Política Salvo-conduto de eleitores começa nesta terça-feira, 10 A partir desta terça-feira, 10, eleitor só poderá ser preso ou detido em flagrante delito ou por sentença criminal condenatória em crime inafiançável

O salvo-conduto a todo eleitor brasileiro está previsto no Código Eleitoral, na cabeça do artigo 236. Pela regra, a partir desta terça-feira, 10, - a cinco dias das eleições - "nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto" Conforme o calendário eleitoral do Trib...