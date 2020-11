Política Lei seca na capital vigora a partir das 18h de sábado, 14 Juiz Lauro Maia baixou portaria proibindo consumo entre 18 h de sábado até 18 horas do domingo, dia das eleições

Portaria do juiz eleitoral Lauro Augusto Maia, da 29ª Zona Eleitoral de Palmas impõe lei seca na capital em razão das eleições do dia 15 de novembro. O consumo de bebidas alcóolicas está proibido entre 18h de sábado, 14, até as 18h do dia 15. Quem for flagrado contrariando a portaria poderá responder pelo crime de desobediência, segundo o documento....