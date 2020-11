Política Justiça nega pedido da prefeita e mantém no ar programas críticos aos atrasos de obras Prefeita pediu direito de resposta contra críticas de Vanda Monteiro e Tiago Amastha Andrino sobre obras com empréstimo da CAF, mas o juiz Lauro Maia entendeu que não há fatos inverídicos nos programas

Principal conjunto de obras de infraestrutura da gestão da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), as obras de pavimentação de quadras residências e ruas em bairros como o Taquari com empréstimo da Cooperação Andina de Fomento (CAF) tem sido alvo de críticas dos adversários em programas eleitorais eleitoral, levou a tucana a entrar com ações de direito de resposta, mas a Jus...