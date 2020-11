Política Jornal do Tocantins disponibiliza plataforma para acompanhar apuração no domingo, 15 Endereço traz contagem regressiva para a votação e depois permitirá ao leitor acompanhar os detalhes da apuração em cada um dos municípios do Tocantins

O Jornal do Tocantins disponibilizará aos leitores, no domingo, uma plataforma exclusiva para o acompanhamento em tempo real da apuração dos resultados das eleições municipais de domingo, 15 de novembro. A plataforma ficará disponível na capa do site no dia das eleições, mas é possível acessar o endereço neste link. Até entrar no ar com a apuração, a ...