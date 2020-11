Em Almas, cidade do sudeste do Tocantins, Já Morreu (MDB), 28 anos é apelido de Erivelton Santos que disputou o Legislativo pela segunda vez e se elegeu com 152 votos, que lhe renderam a segunda vaga do partido. "Tenho um tio que tem esse apelido, e eu sou 'magrin', aí peguei dele. Eu jogava bola, trabalhava com prefeito e fui ficando conhecido. Me candidatei uma vez e fiquei de suplente (em 2016). Agora me elegi e sou o Já Morreu mais vivo de Almas."

Já Morreu não é o único apelido curioso dos 1.324 vereadores eleitos no Tocantins no dia 15 de novembro que serão diplomados pela primeira vez de forma eletrônica.

A decisão pela forma virtual é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que baixou a resolução nº 494 regulamentando a diplomação em sessão pública, obrigatoriamente, por meio de videoconferência. O ato será em sala fechada do aplicativo Google Hangouts Meet, de acordo com datas definidas por cada zona eleitoral, até o dia 18 de dezembro.

Após a sessões virtuais, os diplomas podem ser acessados e obtidos a pelo eleito na página do TRE na internet ou no Juízo Eleitoral competente. O documento leva a assinatura eletrônica do Presidente da Junta Eleitoral, que é a autoridade responsável pela emissão do diploma, segundo o TRE.

Em mateiros, Cural, um creme doce de milho, elegeu-se com 98 votos. O nome oficial é Zuraildon Matos da Silva (DEM), 39 anos, e conquistou o mandato em sua primeira eleição. O apelido nasceu há 20 anos, quando ele prestou serviços ao Ibama, na estação ecológica Serra do Espírito Santo, no Jalapão. "A gente ficava no meio do mato, a gente fazia cuscuz, mas eu não gostava, só comia cural. Passaram a me chamar de cural, eu não gostava do apelido aí que pegou".

A Pequena Suçuarana, nome da onça-parda, é o apelido de urna de Maria Aparecida da Silva Santos (DEM), agricultora de 34 anos que se elegeu com 115 votos em Santa Maria. O apelido, porém, vem da região onde o pai dela morava, próxima a Balsas (MA), cidade nata da Pequena Suçuarana. Ao se mudar para o Tocantins, ela manteve o apelido em homenagem ao pai.

Serão diplomados ainda:

Mutuca (PSD), um tipo de inseto ou remador de canoa, é Edivan Soares Gil, agricultor de 49 anos, eleito em Campos Lindos com 289 votos.

Mutamba (PL), árvore que dá flor e fruto usado em perfumaria, é o nome de urna do trabalhador Eurípedes Eugênio de Almeida, 66, reeleito em Crixás com 82 votos para o terceiro mandato. Ele não quis conversar com a reportagem.

Carrapicho, uma erva daninha, é o nome de urna de Josenilton Alves dos Santos (PTB), 48 anos, eleito em Novo Jardim com 79 votos.

Marcos Dione Rodrigues Borges, 21 anos, padeiro em Santa Rosa, elegeu-se com 115 votos com o apelido de Lalau ao nome, pelo PV.

Em São Miguel, Rafa Tubarão (MDB) é Glaydson Jonathan Pereira da Costa, 35 anos, eleito com 282 votos.

Jegão, reeleito vereador em Tupirama pelo MDB é José Luiz Francisco, 53 anos.

Na infografia estão listados todos os prefeitos e vereadores eleitos que serão diplomados.