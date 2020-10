Política Ibope/TV Anhanguera em Palmas: Cinthia 36%; Júnior Geo 12% e Eli Borges 8% Vanda Monteiro e Tiago Amastha Andrino têm 7% cada um. Lelis tem 5%, Barison 3% e Vilela do PT e Bazzoli 2%. Os demais candidatos tiveram 1% das intenções de voto ou não pontuaram segundo levantamento entre 20 e 22 de outubro

A segunda rodada da pesquisa Ibope TV/Anhanguera divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) mantida na ponta da disputa com 36%. Na pesquisa anterior, no dia 2, ela aparecia com 28%, uma variação positiva de 8 pontos percentuais. O segundo colocado, Professor Júnior Geo (PROS) se manteve com 12%. O terceiro no levantame...