Política Ex-governador Siqueira Campos votou em Palmas Siqueira chegou acompanhado da esposa e de uma enfermeira

Com 92 anos, o ex-governador Siqueira Campos votou na manhã deste domingo na Escola Estadual Frederico Jose Pedreira. Siqueira chegou acompanhado da esposa, que o auxiliou na urna de votação, e de uma enfermeira. #Eleições2020: Com 92 anos, o ex-governador Siqueira Campos votou na manhã deste domingo na Escola Estadual Frederico Jose Pedreira. Chegou com a esposa e uma enfermeira. Fotos: Zequinha de ...