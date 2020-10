Política Confira a movimentação de campanha à prefeitura de Palmas Agenda dos 12 candidatos nesta quinta-feira, 29

Alan Barbiero (Pode) 8h: visita empresas 9h: visita empresas 10h: reunião com eleitores Arse 92 (906 Sul) 14h: visita eleitores 16h: participa do trenzinho 19h: reunião com eleitores Arno 72 (605 Norte) 20h30: reunião com eleitores Jardim Aureny III Barison (Republicanos): 7h: café ...