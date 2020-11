Política Brasil vai às urnas para eleger prefeitos e vereadores Mais de 147 milhões de pessoas escolhem novos gestores municipais; no Tocantins são 1.035.289 eleitores tocantinense; apenas em Macapá e em Brasília não há eleição neste domingo

Eleitores de todo o país vão às urnas neste domingo, 15, no primeiro turno das eleições municipais. Mais de 147 milhões de pessoas estão aptas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No Tocantins, são 1.035.289 eleitores. Entre as capitais, apenas em Macapá e em Brasília não há eleição neste domingo. A capital amapaense, por causa de proble...