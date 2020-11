Política Agenda dos candidatos nesta quinta-feira, 12 Confira os compromissos políticos da majoritária na capital

Alan Barbiero (Pode): 8h: visita empresa 12h: entrevista para rádio 16h: passeio no trenzinho 19h: reunião no setor Morada do Sol III 20h: reunião na Arse 152 (1.506 Sul). Barison (Republicanos): Agenda não divulgada Cinthia Ribeiro (PSDB): 9h: grava programa eleitoral 13h: a...