Os eleitores do Conselho do Ministério Público barraram as cinco candidaturas de promotores de Justiça e apenas procuradores figuram na lista com seis nomes indicados para o preenchimento da vaga herdada com a aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça, do desembargador Ronaldo Eurípedes no Tribunal de Justiça (TJTO).

Desgastado internamente, o procurador-geral de Justiça Luciano Casaroti desistiu da candidatura antes da homologação. Entre todos os promotores, apenas João Edson de Souza foi votado durante a 257ª Sessão Extraordinária do conselho na tarde desta segunda-feira, 30 (confira abaixo). Os demais promotores preteridos foram Breno de Oliveira Simonassi; Luiz Francisco de Oliveira e a única promotora candidata Maria Natal de Carvalho Wanderley.

Os procuradores receberam a seguinte votação:

1ª votação: Leila da Costa Vilela Magalhães (6 votos)

2ª votação: João Rodrigues Filho (6 votos)

3ª votação: Ricardo Vicente da Silva (5 votos)

4ª votação: Maria Cotinha Bezerra Pereira (5 votos)

5ª votação: José Demóstenes de Abreu (6 votos)

6ª votação: Ana Paula Reigota Ferreira Catini (5 votos)

A escolha saiu durante a 257ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior realizada na tarde desta segunda-feira, 30.

Como votaram os eleitores do CSMP

Eleitor: Moacir Camargo de Oliveira

1º voto: Leila da Costa Vilela Magalhães

2º: João Rodrigues Filho

3º: Ricardo Vicente da Silva

4º: Maria Cotinha Bezerra Pereira

5º: José Demóstenes de Abreu

6º: Ana Paula Reigota Ferreira Catini

Jacqueline Borges

1º voto: Leila da Costa Vilela Magalhães

2º: João Rodrigues Filho

3º: Ricardo Vicente da Silva

4º: Maria Cotinha Bezerra Pereira

5º: José Demóstenes de Abreu

6º: Ana Paula Reigota Ferreira Catini

Marco Antonio Alves Bezerra

1º voto: Leila da Costa Vilela Magalhães

2º: João Rodrigues Filho

3º: Ricardo Vicente da Silva

4º: Maria Cotinha Bezerra Pereira

5º: José Demóstenes de Abreu

6º: Ana Paula Reigota Ferreira Catini

Vera Nilva Álvares Rocha Lira

1º voto: Leila da Costa Vilela Magalhães

2º voto: João Rodrigues Filho

3º voto: João Edson de Souza

4º voto: Maria Cotinha Bezerra Pereira

5º voto: José Demóstenes de Abreu

6º voto: Ana Paula Reigota Ferreira Catini

Abel Andrade

1º voto: Leila da Costa Vilela Magalhães

2º voto: João Rodrigues Filho

3º voto: Ricardo Vicente da Silva

4º voto: João Edson de Souza

5º voto: José Demóstenes de Abreu

6º voto: João Edson de Souza

Os eleitos terão os nomes enviados para o Tribunal de Justiça, onde os desembargadores vão eleger três para remessa à nomeação de um, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).