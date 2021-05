Política Com Teich na CPI da Covid, Bolsonaro chama de canalha quem se opõe ao 'tratamento precoce' Governo federal, na gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, colocou a divulgação do tratamento precoce como um dos pilares do enfrentamento à pandemia

No dia em que o ex-ministro Nelson Teich disse à CPI da Covid ter deixado o governo por divergências com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o uso da cloroquina, o mandatário afirmou que quem é contra o chamado tratamento precoce -baseado no uso da substância sem eficácia para a Covid- sem apresentar alternativa é "canalha". "Canalha é aquele que é cont...