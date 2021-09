Política Com 53%, Assembleia tem maior alta nos gastos com pessoal entre órgãos nos últimos 12 meses Dados do Relatório Fiscal do 2º Quadrimestre mostram que apesar do crescimento, Legislativo e nenhum outro órgão do estado desrespeitou limite legal para a despesa

Entes órgãos e poderes estaduais que publicaram o Relatório de Gestão Fiscal do 2ª Quadrimestre do ano, a Assembleia Legislativa é a que apresentou a maior alta nas despesas líquidas mensais com o pessoal: 53%. A alta, em valores absolutos é de R$ 4,3 milhões nos valores pagos mês a mês entre setembro de 2020 a agosto deste ano. Naquele mês, as despesas líquidas com pe...