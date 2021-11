O Tesouro já viu a cor de mais de R$ 900 milhões no caixa em 2021 e tem outros R$ 800 milhões garantidos parcelados, de cinco acordos de leniência firmados pela CGU e pela AGU com envolvidas em ilícitos. É o saldo positivo apresentado ao Palácio do Planalto. São elas: Samsung Heavy Industries; SICPA e CEPTIS; Amec Foster Wheeler; Statkraft e Rolls-Royce. Envolvidas na Operação Vícios, da Polícia Federal e do MP Federal, que desbaratou bilionário esquema de corrupção na Casa da Moeda, a SICPA e a CEPTIS ainda não pagaram os R$ 762.736.310,10.

Em cash

O braço da Samsung fabricante de navios desembolsou à vista R$ 811.786.743,49 por malfeitos descobertos em contrato com a Petrobras – onde a lupa do compliance encontrou ilícitos da Amec, que também quitou à vista o acordo de R$ 86.196.063,32.

Grande família

O Senac DF não é apenas o abrigo de antigos amigos do presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido. Como a Coluna informou, lá ele colocou o ex-secretário do PT Vitor Correa, processado pelo MPDF, para chefiar orçamento de mais de R$ 100 milhões.

Genro

A instituição também emprega outros próximos. A área de engenharia do sistema é chefiada por Emanuel Fuscald de Almeida, genro do vice-presidente da Fecomércio, Édson de Castro. Sob os cuidados de Emanuel também repousa um orçamento milionário. Casos de nepotismo no sistema S são fiscalizados pelo TCU e pelo MPF.

Outro lado

A Confederação Nacional do Comércio tergiversa e diz que as Federações são entidades autônomas: “A CNC foca sua atuação na representação dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo, não tendo ingerência em decisões administrativas das Federações”. Procurada, a Fecomércio não se manifestou até o fechamento da edição.

Consórcios de médicos..

Há um setor que lucra muito e entrega tão pouco. A ANS contabiliza, hoje, 9.986 planos de saúde de coparticipação (o cliente paga a mensalidade, e cobre também eventuais consultas, exames e cirurgias). Autorizados com a desculpa de reduzir preços, estão nas mãos de sociedades de médicos nas pequenas cidades.

..viram uma farra

A maioria deles atende mal – e nas instalações do SUS. Sem gente para fiscalizar in loco a máfia, a ANS depende das denúncias. Foram 3.285 reclamações em 2020 e são 3.128 até esta semana. Desde janeiro de 2020, 180 multas foram aplicadas e 34 operadoras liquidadas por irregularidades.

PO ao Senado

Novo presidente do PSD do Distrito Federal, com aval de Gilberto Kassab, o empresário e ex-senador Paulo Octávio vai voltar à política. Apostará na candidatura ao Senado, na única vaga aberta para 2022.

Café & Código

Presidente do STM, o General Luís Mattos visitou Arthur Lira na residência oficial do presidente da Câmara para tratar do avanço do Novo Código de Processo Penal Militar. O Código vigente é de 1969. O relator é o deputado General Peternelli.

Ano perdido

Cerca de 20% dos alunos que cursavam o Ensino Médio na rede pública no Brasil perdeu pelo menos um ano letivo desde o início da pandemia – o dobro do percentual registrado na rede particular, no período de 2020 até julho deste ano. Essa é uma da conclusões de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).

Amor pelo Rio

A entrada do Park Jacarepaguá, o 20º shopping da Multiplan, ostenta a palavra “amor” logo na entrada. A escultura em frente a fachada foi ideia do próprio CEO, José Isaac Peres. Durante a cerimônia de inauguração com o governador do Rio, ele declarou seu amor pela região e diz que vai continuar investindo no Estado.

ESPLANADEIRA

# Auddas cria blog gratuito para ajudar donos de negócios em suas estratégias de crescimento. # RenovaBR é aprovado para programa Strengthening Policy Dialogue, do Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca. # Conatel 2021 acontece até amanhã (24), em São Paulo. # Suma Sacerdotisa Wicca Alana Morgana participa amanhã (24) do projeto "Gente que Faz". # Empresa israelense NICE anuncia crescimento de 28% da receita de soluções em nuvem no 3º trimestre de 2021.