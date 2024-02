Tentáculos de Ramagem

O ex-presidente Fernando Collor apareceu no Palácio do Planalto para posse do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Alguns ministros do STF também estavam presentes. Um cuspe na cara do Judiciário e do povo. Ele está condenado à prisão pelo próprio STF que sentou em cima da sentença e não expede o mandado. O PGR já deu aval para o mandado. A viatura da PF está abastecida.

No fundo

Tem gente na cúpula do Governo com a pulga atrás da orelha com a gestão do Petros, o fundo dos servidores da Petrobras, que fará novo Plano de Equacionamento de Déficit (PED), segundo fontes da Coluna. Não entendem como Previ e Funcef dão lucro, mas os petroleiros continuam a ver seu saldo naufragar em mar turbulento do mercado.

Uma forcinha aí

Presidente da Apex, o ex-senador Jorge Viana tem pedido o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o certificado de autorização para alguns abatedouros de conhecidos do Acre, seu reduto eleitoral que já governou. Eles querem exportar para a China. A demanda esbarra num porém bem técnico e na criteriosa equipe da pasta.

Disputa por Tarcísio

Valdemar da Costa Neto, o “dono” do PL, corre para garantir a filiação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no seu partido diante da aproximação de Gilberto Kassab (PSD) com o governador. Aliás, se alguém tem dúvida, Kassab é quem controla a prefeitura paulistana. Tudo passa por ele.

Incentivo escolar

Pioneiro no DF, o programa Cartão Material Escolar, do Governo do DF, já ajudou mais de 142 mil alunos da rede pública este ano, com subsídios de R$ 45 milhões, abrangendo rede de 500 papelarias credenciadas. O auxílio é concedido a alunos, filhos dos beneficiários do Bolsa Família. Prefeituras de Angra dos Reis, Jundiaí e o Governo do Maranhão já adotaram o modelo. O CME no DF começou em 2011, e virou a Lei Nº. 6.273/19. Foi idealizado por José Aparecido Freire, presidente do Sindicato das Papelarias e Livrarias e hoje presidente da Fecomércio-DF.

ESPLANADEIRA

#Outback e Red Bull lançam drink em parceria. # Goiás ultrapassa R$ 5,7 bi em investimentos em energia solar. # Esportes da Sorte ganha prêmio iBest 2023 na categoria Apostas e Loterias. # Papelito Brasil convoca voluntários para o Dia V. # MMA: desmatamento na Amazônia caiu 50% em 2023. # Pró-

Vítima e OABGuarulhos firmam parceria para acolher refugiados afegãos.