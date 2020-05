Te cuida, BB

Há pelo menos nove ‘potenciais riscos’, assim classifica relatório do Tribunal de Contas da União, no processo de vendas de ativos altos do Banco do Brasil. O report está na mesa do ministro Bruno Dantas. Entre os tópicos mal explicados estão “seleção do ativo para desinvestimento”, “rito do processo competitivo”, “ausência de critérios…