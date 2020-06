Talkey!?

Com auxílio do chanceler Ernesto Araújo e plano estratégico de defesa pessoal, o presidente Jair Bolsonaro passou a telefonar, na última semana, para presidentes da América do Sul e Europa a fim de dar sua versão diante do que considera ataques da oposição no Brasil para desestabilizar o Governo. A meta é também acalmar os colegas e levar recado…