Subchefe derrubou general

É tamanho o poder de Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que palacianos põem na sua conta a demissão do diretor-geral da Usina de Itaipu, o general João Francisco Ferreira. Oficialmente, o militar pediu exoneração por motivos pessoais. Mas até os tapetes do 4º andar do Palácio sabem: o militar tinha acesso livre ao presidente…