Sem beija-mão

Uma cena curiosa não se repetirá após décadas de tradição em Brasília. Com a pandemia e sessão virtual (com pouquíssimos parentes presentes na sede), pela primeira vez na posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal não haverá fila de jatinhos no céu de Brasília para aterrissar. A posse de presidente da Corte é um dos mais disputados beija-mãos da República. São banqueiros,…