Risco na praia

Avançou na PF e no STJ o inquérito que pode cair como uma bomba em Brasília nas eleições de 2026. O caso de duas mandatárias que se pegaram no braço na capital. O pivô de tudo foi uma assessora de uma delas, que deixou a cidade. O caso tem episódios novelescos que fazem ministros rirem de cair a toga.

O Dia aos 73

Um dos maiores jornais do País, O DIA completou ontem (5) 73 anos. O periódico foi fundado no dia 5 de junho de 1951 no Rio de Janeiro, pelo deputado Chagas Freitas - que futuramente veio a ser o governador do Estado. Conta com inúmeros prêmios nessa trajetória e hoje é um dos principais parceiros da Coluna Esplanada.

Ataque político

O discurso petista de violência de gênero se voltou contra um vereador do partido em Camaçari (BA). Testemunhas do processo contra Dentinho do Sindicato (PT) vão depor amanhã à Justiça estadual. Ele foi denunciado pelo MPF pelo crime de violência de gênero contra a colega Professora Angélica (PP). Aconteceu em junho do ano passado: segundo a denúncia, ele tentou retirá-la à força de uma cadeira no plenário.

ESPLANADEIRA

#Quaker inova e lança o 1º “arroz” de aveia do Brasil. #SGB divulga hoje o 3º Alerta de Cheias da Bacia do Amazonas de 2024. #Buser amplia atuação no setor de linhas regulares. # B2B Match realiza a 1ª edição do HR Leaders Summit dia 27 de junho em SP. #ANP firma acordo de cooperação técnica e operacional com a Senacon. #Janderson Mantovani, vereador de Maringá (PR), tem mandato cassado por infidelidade partidária.