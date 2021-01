PT a mil no Cade

Filiado ao PT por anos e ex-presidente do Cade, o advogado Vinícius Marques Carvalho continua a dar as cartas no órgão de defesa concorrencial. Graças a sua influência, um conselheiro do Cade fez uma manobra que beneficiou uma gigante do segmento de combustíveis que contrata os serviços de Carvalho. O que ninguém entende é como o PT ainda exerce poder no governo de Jair…