PSL com Bolsonaro

Quieto em seu apartamento em Piedade, no Recife, o deputado federal Luciano Bivar fumou o cachimbo da paz com Jair Bolsonaro. Em um telefonema do presidente da República, ficou acertado com o manda-chuva do PSL que o partido vai ajudar o Governo com os seus 53 votos na Câmara dos Deputados e também nas eleições municipais. Pragmático, Bivar entende que Bolsonaro tem a caneta por mais dois…