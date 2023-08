Enquanto segurados penam para ter acesso aos benefícios do INSS, o projeto (PLN 23/2023) que abre créditos especiais para a Previdência – no valor de R$ 130 milhões - entrou na fila e tramita lento no Congresso. Há mais de um mês, aguarda a indicação de relator na Comissão de Orçamentos Públicos. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), cerca de 596 mil pessoas aguardavam a realização de perícias médicas em junho deste ano. “A quantidade de médicos peritos é pequena, quando considerada, em especial, a ramificação de atendimento nas agências nos interiores do país”, afirma à Coluna o vice-presidente do IBDP, Diego Cherulli. Ele pontua ainda que “contratar mais peritos será mais eficiente que o pagamento de bônus - o qual já demonstrou reduzir a fila -, mas nem sempre de forma eficiente”.

Bate e volta

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, explicou a empresários por que de sua agenda intensa em Brasília - teve casos de fazer bate e volta de Teresina para Brasília duas vezes no mesmo dia - por causa da reforma tributária: "Fui secretário de Fazenda por oito anos (gestão de Wellington Dias) e presidente do Confaz. Um assim virar governador não é comum".