Núcleo militar

O discurso informal do presidente Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto ontem, para apoiadores, dizendo que “chegou ao limite” e que o compromisso com o Brasil é uma via de mão dupla, deixou interrogações. Mas foi amparado na reunião que teve no sábado com a cúpula das Forças Armadas. Num clima informal, sem agenda deliberativa, o presidente recebeu os…