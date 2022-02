Minas tem batalha por cerveja

Um informe da gigante cervejaria Heineken de que terá fábrica em Minas Gerais causa uma nova corrida do ouro nas montanhas. Centenas de prefeitos de cidades-pólo conversam com o governador Romeu Zema (NOVO) — é a batalha pelo investimento prometido de R$ 2 bilhões, com geração de milhares de empregos. O assédio ao governador é tamanho que ele repete não ter poder para a escolha, Os últimos informes dão conta de que há preferência pela cidade de Uberaba, no triângulo.

Candidata

Juiz de Fora, a “manchester” mineira, é outra potencial candidata, pela proximidade que tem com o porto do Rio de Janeiro e a infraestrutura de insumos que já possui instalada. .

Hectares

Alcaides mineiros correm para oferecer ISS e lotes – a fábrica pede no mínimo 50 hectares planos. Da sede do governo estadual à multinacional, todos repetem aos prefeitos que a decisão será meramente técnica.

Interlocutor

Um brasileiro circula discreto no metiê dos comandos da Rússia e China. Especialista sobre mercado asiático, Marcos Troyjo, presidente do Banco dos BRICS, é consultado pelos presidentes sobre o Brasil.

Intimado

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues, foi chamado ao Ministério de Infraestrutura para prestar esclarecimentos sobre a investigação de possível alteração nas regras de fiscalização de transportes clandestinos com o objetivo de beneficiar algumas empresas de fretamento.

Suspeitas

A apuração do Ministério Público no Distrito Federal elenca dez suspeitas. Entre elas, “favorecimento ao grupo econômico da startup Buser e tráfico de influência com objetivo de manutenção de cargos de confiança”. A ANTT diz que “se manifestará perante o órgão – Ministério Público - tempestivamente” e alega que “toma suas decisões pautadas em critérios técnicos”.

Blindagem

O Conselho Federal de Medicina (CFM) blinda o médico e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre denúncias de práticas nada científicas à frente da pasta. E esconde o processo.

Foco

Terceiro maior colégio eleitoral, o estado do Rio de Janeiro virou foco dos marqueteiros de Lula e Bolsonaro. Pesquisas dos partidos apontam diferença de oito pontos de vantagem para o petista. Há anos, candidatos a presidente iniciam pela capital a jornada para as urnas. Bolsonaro pretende começar a campanha na cidade.

Em queda

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 0,5 ponto de janeiro para fevereiro deste ano. É a quarta queda consecutiva. A confiança dos serviços cedeu dois pontos e chegou a 89,2 pontos. A indústria recuou 1,7 ponto.

Fartura

Minas Gerais vai promover um dos mais cobiçados festivais de gastronomia do País. Chama Fartura e está programado para abril em Brumadinho, no âmbito de reerguimento econômico da cidade.

ESPLANADEIRA

# Austral Resseguradora lança Austral Insights com análises de mercado no período da pandemia. # Capemisa Seguradora será uma das expositoras da 21ª Exposeg. # Fundação Grupo Boticário destina R$ 5,4 milhões para apoiar negócios de impacto socioambiental. # Acontece hoje Desfile de Fantasias de Luxo, do Camarote+Brasil, no Fairmont Rio de Janeiro. # Cantora Cinthia Casadei grava hoje faixas do primeiro disco: “Visceral”.