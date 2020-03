Mandetta balança

O presidente Jair Bolsonaro não aceita quem lhe faz sombra no cargo. Onyx Lorenzoni dançou da Casa Civil porque se empoderou. O próximo alvo é o ministro da Saúde, Luiz Mandetta – que vem dando exemplo na crise do coronavírus. Fato é que Bolsonaro quer expulsar o DEM de Rodrigo Maia do Governo. Mandetta deixou o cargo à disposição há dias, mas ficou para não piorar a situação. Um substituto…