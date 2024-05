O Governo federal decidiu inovar no óbvio e fazer o mais do mesmo nas relações governamentais com países latinos. No Decreto 12.034 desta semana, elaborado pelo jurídico da Casa Civil, o presidente Lula da Silva criou a “Comissão Interministerial para a Infraestrutura e o Planejamento da Integração da América do Sul”, com a participação de membros de 12 ministérios – algo que os bem pagos representantes do Brasil no Mercosul já fazem.

Essa Comissão visa a integração física e digital dos países latinos com o Brasil – sem detalhar como será. Entre os tópicos do decreto, está o de “acompanhar o andamento dos projetos de integração de infraestrutura física e digital sul-americana no território nacional”. O IPEA e o IBGE serão órgãos consultivos, com seus preciosos dados – também já utilizados no âmbito das tratativas do Mercosul.