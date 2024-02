Macron no teleférico

Lula, Israel e PGR

O advogado Tiago Pavinatto acionou a PGR contra o presidente Lula da Silva por suposto crime de responsabilidade ao comparar as ações de Israel contra o Hamas ao Holocausto. Ele sustenta que o petista deve ser enquadrado “no crime tipificado no Artigo 20 (Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,religião ou procedência nacional)”. O PGR encaminhou para a assessoria criminal.

Ato de filiação

Com a presença confirmada do presidente nacional, Ciro Nogueira, o PP realiza na sexta (1º), em Sergipe, ato de filiação de pré-candidatos para as eleições deste ano. Presidente estadual, o senador Laércio Oliveira afirma que a meta “é fortalecer a presença nos municípios e conquistar novos espaços”. A coordenadora nacional do movimento feminino do PP, Iracema Portella, também confirmou presença no ato.

Yes or Not?

A Secretaria de Saúde de Alagoas, comandada por Gustavo Miranda, repassou cerca de R$ 3 milhões para o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia, clínica sediada em Maceió. Detalhe: até junho de 2023, Miranda era um dos sócios do estabelecimento. Dias após ele deixar o quadro societário da empresa, a NOT foi credenciada pela Secretaria para prestar serviços ao Estado e ficou apta a receber recursos públicos.

Vitrine internacional

A Bolsa de Turismo de Lisboa começa hoje com a participação de estandes e

autoridades de vários Estados e municípios brasileiros. A feira fica localizada no Parque das Nações, zona leste da capital portuguesa, com 400 expositores de mais de 1,4 mil empresas e entidades turísticas, representando 85 destinos internacionais.

ESPLANADEIRA

# Filha de Orlando Brito lança livro póstumo “Sonho e Realidade”, dia 3, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional de SP. # Mandaliti anuncia nova área dedicada ao Direito da Saúde. # Alunos de medicina do Brasil retornaram de Benim, na África, onde prestaram atendimento médico. # Grupo 5àsec planeja finalizar 2024 com mais de 50 novas lavanderias de autosserviço. # Brasilcap é o novo patrocinador da ONG Meninas de Sinhá. # Instituto Incluir assume gestão da programação cultural no DF.