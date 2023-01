Loteamento via Sedex

Começou o cerco a alguns aloprados bolsonaristas fiéis escudeiros do Governo que passou. Para autoridades da Justiça, é questão de tempo a prisão do blogueiro Allan dos Santos nos Estados Unidos, onde se esconde, com mandado aberto aqui no Brasil. E há quem aposte, no Palácio, que Lula da Silva pode revogar o indulto de Bolsonaro para o ex-deputado Daniel Silveira, que atacou o STF e ameaçou ministros da Corte.

Turistando no preju

Estatal liquidada, o BBTur, uma das inúteis empresas públicas criadas há mais de 30 anos, continua a dar prejuízo ao Governo federal. Possui confirmados R$ 13 milhões no orçamento de 2023, mas despesas de R$ 13,6 milhões este ano – e R$ 6 milhões só com pessoal.

Espelho do crime

Os atos de vandalismo que ocorreram dia 8 de janeiro na praça dos três Poderes chocaram a população brasileira e os estrangeiros mas, acredite, 37% dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro aprovaram a quebradeira. É o que constatou uma pesquisa da Ipsos. A sondagem foi realizada online com 600 pessoas maiores de 18 anos, com escala nacional, no dia 10 de janeiro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.

Conexão verde Rio-NY

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desembarcou em Nova York para uma série de reuniões com empresários estrangeiros a fim de buscar investimentos para o Estado, e reforçar a imagem da capital como destino turístico no Brasil. Mas a agenda foco está na visita à Nasdaq, onde assinará parceria com a famosa Bolsa e a Global Environmental Asset Platform (Geap) para a criação de plataforma de negociação de créditos de carbono.

Tropical de volta

Seguem avançadas as reformas do classudo e tradicional Hotel Tropical, numa ponta de Manaus e abraçado pela floresta densa à beira do Rio Negro. Ex-propriedade da fundação Ruben Berta (funcionários da Varig), ele foi comprado pelos donos de uma faculdade particular da capital, e tem previsão de reabrir ano que vem.

ESPLANADEIRA

# Limppano registra faturamento de R$ 385 milhões em 2022. # Fábrica Flora de Itajaí (SC) amplia produção de sabão em pó das marcas Minuano, Assim e BRISA. # Ava Galleria abre, dia 19, exposições "Identidade na Arte" e "Ser Humano", no Centro Cultural Correios RJ. # Empoderadas RJ realiza, em fevereiro, bate-papos sobre prevenção da violência contra a mulher na Exposição 'Pranto', de Andréa Brêtas, nos Correios Niterói RJ.