Já era

A tentativa de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para as presidências da Câmara dos Deputados e Senado Federal, respectivamente, caíram na vala brasiliense dos projetos natimortos. Está praticamente descartada no Palácio do Planalto e sem apoio no Congresso. E ambos já receberam os recados de eminências do Judiciário – há uma consulta no…