Igrejas e entidades evangélicas lideram o ranking da lista de organizações religiosas devedoras da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vinculada ao Ministério da Economia. Conforme levantamento do órgão solicitado pela Coluna, a soma das dívidas da Assembleia de Deus (nacional, São Paulo e Belo Horizonte) supera os R$ 40 milhões. No topo da lista está o Instituto Geral Evangélico, entidade filantrópica sediada no Rio de Janeiro, com débitos acima de R$ 591 milhões. Além das evangélicas, o calote de todas as organizações religiosas do Brasil soma mais de R$ 2 bi.

Pastores

Os pastores encrencados no escândalo do MEC, Gilmar Santos e Arilton Moura, são ligados à endividada Assembleia de Deus.

Bênçãos

Em vez de punição pelas dívidas, as igrejas recebem bênçãos. Em fevereiro, o Congresso promulgou isenção de IPTU de imóveis alugados por templos religiosos.

Inviável

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, cogitou aproximar Ciro Gomes e Sergio Moro. Já desistiu. Ciro e o ex-juiz se digladiam ferrenhamente desde o auge da Lava Jato.

Serviço de bordo

Desde o início do mandato até agora, o governo federal gastou cerca de R$ 2,6 milhões com alimentação para o avião presidencial. O valor foi descoberto pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e equipe que vasculharam o contrato (05/2017) da Presidência com a empresa International Meal Company Alimentação S/A.

Luxo

O contrato foi firmado em 2018 e teve sucessivas prorrogações. “O presidente diz que é simples, come macarrão instantâneo e leite condensado, mas a realidade é outra. É dinheiro público pagando a conta do luxo do Bolsonaro em plena crise”, afirma o parlamentar.

Despedida

De saída da Petrobras, o general Silva e Luna foi visto embarcando ontem, sozinho e sem assessor, em voo de carreira em Brasília. Em tempos de outros governos do PSDB e PT, presidentes da maior empresa do Brasil só viajavam de jatinho. Luna caiu porque não interferiu no preço dos combustíveis.

Tapetão

Após o evento no qual anunciou a renúncia ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite passou horas conversando com caciques do MDB, União Brasil e Cidadania. A estratégia do tucano é se consolidar como nome único da terceira via, crescer nas pesquisas e vencer João Doria dentro do PSDB no “tapetão”.

Leila no jogo

A senadora Leila de Barros Rêgo, conhecida como a Leila do Vôlei, vai se filiar ao PDT hoje em Brasília e será lançada candidata do partido ao governo do DF. Ciro Gomes e Carlos Lupi, presidente do PDT, aterrissam na capital federal semana que vem para evento no qual lançam a campanha dele a presidente e dela ao Governo.

Quaquá

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, vai ser candidato a deputado federal neste ano, mas, em 2024, vai tentar de novo a prefeitura de Maricá - cidade vitrine do PT no Estado do Rio.

Uma taxa a menos

O Congresso Nacional aprovou modificação na Lei 14.298/22, que revoga a taxa anual de fiscalização (R$ 1,8 mil ) cobrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O governo havia vetado a proposta, mas o veto foi derrubado. O benefício é fruto do projeto (PL 3819/20), do senador Marcos Rogério (PL-RO).

Emprego

Estudo conduzido pelo Ipea revela que o desemprego já é menor que o observado antes da pandemia em diversos segmentos. Em janeiro, o contingente de ocupados no país somava 94,1 milhões de trabalhadores. Na comparação com o mesmo período de 2021, a população ocupada registra alta de 8,1%.

ESPLANADEIRA

# Estão abertas, até 27 de abril, inscrições para o Prêmio Academia Assaí Bons Negócios. # Jornalista Pâmela Pinto fala sexta-feira, 1º, sobre Epidemia da Desinformação, na Facha (RJ). # Professor mineiro Jacks Andrade assume vaga de titular no curso de Jornalismo, da Universidade Federal do Amapá. # Paróquia Sagrado Mercês, em Brasília, realiza dia 3 de abril bazar com produtos doados pela Receita Federal. # Squid lança produto para PMEs terem acesso ao mercado de influenciadores.