Estilo autoritário

Congressistas e assessores encarregados de negociar projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso Nacional identificaram uma característica autoritária no trato entre Governo e Legislativo que dificultam acordos. Atribuem este estilo ao grande número de ex-governadores como ministros. São sete ex-executivos estaduais (Bahia, ão Paulo, Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas e Amapá) no 1º escalão de Lula da Silva na Esplanada, não acostumados aos instrumentos legislativos que aumentaram o poder do Congresso – situação que não enfrentaram nas Assembleias Legislativas, mais maleáveis a seguir os Palácios locais.

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub quer ser o nome da direita não-bolsonarista à prefeitura de São Paulo. Garante ter 15% do eleitorado no 1º turno e chance de ganhar do pré-candidato do PSOL, deputado Guilherme Boulos, em eventual 2º turno. Nas redes sociais, ele acusa o ex-presidente Bolsonaro de ressuscitar politicamente Lula e chamou o bolsonarismo do qual era adepto, vejam só, de.. “lepra”.