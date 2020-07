El juez x el Chef

O juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, pediu à Justiça do Paraguai que notifique o ex-presidente Horácio Cartes e outros sete aliados hermanos, para que prestem depoimento na operação Lava Jato, no processo que resultou na prisão do doleiro Dario Messer – muy amigo de Cartes. Mas ninguém no país sabe o paradeiro do ex-chefe da nação que, aliás, já teve…