Derrapagem

Desgastado internamente, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, ganhou outra preocupação nas últimas horas. Vitale é tido como apadrinhado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É que a Polícia Federal encontrou fortes indícios da participação da cúpula da ANTT no escândalo da interferência nas eleições de 2022. Na quarta-feira, o coordenador-geral de Inteligência e Contrainteligência da agência, Bruno Nonato dos Santos Pereira, foi alvo de busca e apreensão da PF. Nonato, que é servidor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi requisitado pela ANTT e nomeado para o posto de inteligência pelo próprio Rafael Vitale em 29 de abril de 2022. Desde então, Nonato atuava diligentemente a serviço dos caprichos do diretor-geral da ANTT. A digital de Vitale no escândalo da interferência nas eleições pode tornar a situação do “homem de Rodrigo Pacheco na ANTT” insustentável.

Surgiu a favorita

Lançada em manifesto que contou com a assinatura de mais de 200 juristas, apoiada por movimentos negros e feministas, cresce a campanha para fazer a advogada Soraia Mendes substituta à vaga da ministra Rosa Weber, do STF. Já ganhou apoios de peso, como o do senador Paulo Paim, Aldo Arantes, Olívio Dutra, além de constar da lista de candidatas lançadas esta semana por diferentes movimentos negros e feministas. Ela foi aluna e professora da faculdade do ministro Gilmar Mendes.