Briga no PROS

A briga do PTB é matinê perto da disputa pelo controle do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Num script de acusações mútuas, dois grupos se digladiam pelo controle da legenda dominada por Eurípedes Junior, com bunker em Goiânia. Além das notórias gastanças com dinheiro de fundo partidário – como compra de helicóptero –, Eurípedes vê contra si denúncias de lavagem de dinheiro e…