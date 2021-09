Bolsonaro social

Antes de seguir para os Estados Unidos, onde discursou na sede da ONU, o presidente Jair Bolsonaro se irritou e chegou a bater na mesa em reuniões com ministros e auxiliares da articulação política. Embora desdenhe de pesquisas, que mostram rejeição recorde do Governo, Bolsonaro vê no novo Bolsa Família (Auxílio Brasil) a salvação para recuperar popularidade a pouco mais de um ano das…