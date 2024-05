Ameaça cibernética

Enquanto bolsonaristas radicais se afastaram de vez dos comandantes militares, o senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) mantém relação cordial com os comandantes das três Forças. O parlamentar é o principal interlocutor no Congresso sobre eventuais ajustes na proposta (PEC 42/2023) que limita a candidatura de militares.

$ecom

Em janeiro, a Secom da Presidência abriu licitação para contratação de quatro empresas prestadoras de serviços de comunicação digital. O valor da contratação foi estimado em mais de R$ 197 milhões. Enquanto isso, a Coluna cobra a pasta há mais de duas semanas a respeito do valor investido para impulsionar publicações nas redes sociais oficiais. No entanto, a demanda não sai da área técnica.

Quedas de Musk

Não são apenas os foguetes do Elon Musk que estão a cair nos voos espaciais. A sua fábrica de carros Tesla teve uma queda de 43% nas vendas e o seu recente balanço aponta outros problemas. Ações coletivas na Justiça norte-americana se acumulam contra a montadora, devido ao grande número de defeitos em seus veículos. Até mesmo os fabricantes americanos Ford e GM possuem desempenho acima da Tesla.

Balela!

A dengue existe há séculos, e sabe-se que os casos no Brasil explodem no início do ano. A incompetente gestão do Ministério da Saúde culpa uma "mudança de padrão" para justificar a inapetência na maior epidemia da história. E informa que vai ser preparar melhor para o ano que vem...Balela!

Agro em crise

Além da quebra na safra 2023/2024, o setor agropecuário amarga saldo negativo na geração de empregos. Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor registrou queda de 6.457 postos, enquanto o setor de serviços registrou a criação de 148.722 postos; comércio, 37.493 postos; indústria, 35.886, concentrados na indústria da transformação, e na construção, 28.666 postos.