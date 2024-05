Alta do arroz

O Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu manter sob seu domínio o processo de falência da Laginha, usina de álcool e açúcar. Dos 18 desembargadores da Corte, 11 afirmaram que estão aptos a julgar o assunto. Parte dos filhos de João Lyra, ex-deputado morto em 2021 e fundador da Laginha, queria o STF como competência.

Imutável

De um aliado do Capitão: o ex-presidente Jair Bolsonaro está cada dia menos atencioso a conselhos dos filhos – a quem ele ouvia. Não havia mais ninguém, nem Carlos, o grande artífice da ideia da candidatura e da campanha vitoriosa nas redes sociais e nas ruas.

Vai pra aula

Expoentes do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, prestes a deixar a gestão, articulam um cargo na Secretaria de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde. O Palácio solicitou uma consulta prévia para a nomeação, mas achou várias operações da PF na ficha da gestão municipal de saúde. Pinheiro foi aconselhado pelos ministros palacianos a voltar às sala de aulas .

Sorriso Air

O mundo das redes sociais chegou com força às companhias aéreas. No Aeroporto de Brasília, a Latam adotou medida inusitada para monitorar os funcionários que organizam o embarque de passageiros. Os colaboradores tiram selfie para enviar à supervisão antes do voo. Foi assim no LA3796 para o Rio na sexta passada.

Que feio!

Emerson Kapaz, o presidente do Instituto Combustível Legal, que reúne associadas de conhecidas distribuidoras de combustíveis, aproveita para desinformar a praça uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que revelou ter o PCC mais de 1.100 postos. Quem o ouve diz que Kapaz tenta confundir a figura do devedor de impostos com a do lavador de dinheiro. Em atitude considerada ridícula pelos pares,

ESPLANADEIRA

# Gisela Dantas é a nova Chief of Staff da Azzas 2154, associação da Arezzo&Co e Grupo SOMA. # Brasilata abre 36 vagas para Rio, SP, Pernambuco e Goiás. # CBL aponta queda de 0,8% nas vendas do setor editorial brasileiro. # Sudene e IBGEfirmam acordo para criação de plataforma de informações. # 5ª edição do Wine in Búzios acontece hoje a 9 de junho. # Roost moderniza a infraestrurura de rede da UNESP.