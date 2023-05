Agente duplo

Em mais um gesto de afago à caserna, o presidente Lula assinou decreto para reconhecer e homenagear - com a Medalha Marechal José Pessôa - militares da Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Aeronáutica, das Forças Auxiliares ou de nações amigas, e personalidades civis que tenham prestado serviços relevantes à Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN.

Um famoso Instituto de Combate às práticas que afrontem a Legalidade, segundo fontes do mercado de óleo e gás, contratou um antigo funcionário de uma empresa que seria um dos seus principais alvos. Mesmo não transparecendo uma prática muito condizente com a ética pregada pelo Instituto, o objetivo dessa contratação, segundo a mesma fonte, seria obter informações privilegiadas do grupo que o contratado trabalhava. Porém, o feitiço virou contra o feiticeiro. A fonte da Coluna ironicamente classificou a decisão do contratado como salomônica, pois agora, esse mesmo funcionário vem passando informações do Instituto para outras empresas que também fazem parte dos alvos do ético Instituto.

Parlamentares que integram a Frente Parlamentar Indigenista e entidades indígenas vão tentar sensibilizar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tentar frear o projeto do marco temporal no Senado. Na Câmara, já dão como irreversível a aprovação do texto. Na última semana, a urgência da votação do projeto foi aprovada com 324 votos dos deputados. Apenas 131 votaram contra.

G. Dias & Cid

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro já acumula 467 requerimentos de convites e convocações. Os dois principais alvos – de governistas e da oposição - são o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. São 25 requerimentos para que eles compareçam à CPMI.

Intervenção

Com o custo de mais de R$ 1,2 bilhão para os cofres da União, a intervenção federal no RJ teve baixos resultados de longo prazo. A conclusão consta em auditoria assinada pelo ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU). “A capacidade de implementação de medidas mostrou-se limitada no sentido de se estabelecer um legado capaz de garantir a diminuição gradual dos índices de criminalidade”, concluiu o ministro.

Igualdade

Relator do projeto que prevê a criação do Estatuto do Trabalho, o senador Paulo Paim (PT-RS) apoia a mobilização de entidades pela obrigatoriedade de salários iguais entre homens e mulheres. O parlamentar pressiona os pares para dar agilidade à votação do projeto (PL 1.085/23), que prevê multa de dez vezes o maior salário pago por uma empresa em caso de descumprimento da igualdade salarial.

ESPLANADEIRA

