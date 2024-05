É você, Lula!

O fiasco histórico do 1º de Maio na festa dos sindicatos em São Paulo, com a presença de um constrangido presidente Lula da Silva no palco, é amostra do diminuto poder popular deste que é, por ora, o maior líder político que o Brasil já teve desde Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Lula quer fazer História – caso se reeleja, em 2026, será o mais longevo democraticamente no cargo. Tem bela…