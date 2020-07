Antonio Paulo Vogel de Medeiros é um homem suprapartidário no Poder. Já foi Secretário Adjunto de Finanças de Fernando Haddad (PT) na Prefeitura de São Paulo. Depois Secretário de Administração do Governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB); e também assessor especial do Ministro da Fazenda Joaquim Levy, no Governo da presidente Dilma Rousseff (PT). Agora, será…