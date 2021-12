O governador afastado Mauro Carlesse (PSL) publicou um vídeo em suas redes sociais comemorativa de final do ano e uma espécie de balanço de sua gestão, da qual está afastado desde 20 de outubro, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em nenhum momento, Carlesse menciona que está afastado do palácio Araguaia e se comporta como se ainda estivesse ocupando o cargo.

O político está proibido pelo STJ de conversar ou manter algum contato com qualquer servidor público ou mesmo entrar em qualquer prédio do Executivo estadual, mas no vídeo, usa o botton oficial e inseriu várias imagens externas e internas de prédios e obras públicas. O político aparece à frente de uma parede com uma textura que não pertence a nenhum prédio público.

Na mensagem, Carlesse afirma ter passado "por muitas dificuldades" neste ano, o terceiro de seu mandando, e fala em dar continuidade aos projetos que iniciou durante o mandato.

“Primeiramente colocamos o Estado na lei de responsabilidade fiscal, era um ajuste necessário. Muitas obras que hoje estamos fazendo, como o Hospital de Araguaína, a ponte de Porto Nacional, estradas em todas as regiões e também não esquecendo o grave problema que tivemos com a pandemia”, afirmando que colocou leitos e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que segundo ele, permitiu o "equilíbrio do Estado”.

O vídeo é recente, pois o político cita que está à disposição das pessoas que sofreram com as enchentes no Tocantins, um desastre que começou no final de semana de Natal.

Na mensagem, com mais de quatro minutos, Carlesse também diz que é necessário continuar os projetos e afirma “ter em caixa” o valor de R$ 1,7 bilhão para o programa Tocando em Frente. “Esse é um grande projeto que vai alavancar mais de 100 mil empregos no Tocantins. todos os municípios serão contemplados. O que nós precisamos é dar continuidade a esses projetos que durante três anos nós trabalhamos junto com os nossos servidores, junto com a Assembleia Legislativa, com todos os poderes para oferecer esse grande projeto Tocando em Frente para o Estado”.

Carlesse ainda ressaltou a continuidade de obras como o Trevo da Praia, Barreira da Cruz e Jalapão.

Aos servidores públicos, o governador afastado afirmou que eles fizeram um trabalho “extraordinário” em todas as áreas. “Em todos esses setores, o estado do Tocantins está preparado. Com todo esse ajuste desses três anos de trabalho, com todas as economias que foram feitas dentro do Estado, é hora de ajustar aquilo que é de direito dos nossos servidores públicos. Esse é o momento”.

Carlesse também fez um balanço na educação, afirmando que além das reformas das escolas, o Governo colocou climatizadores e montou curso de Medicina no Bico do papagaio. “Fizemos o que era possível para dar condições de uma educação com qualidade”.

Ele citou como projetos realizados na Segurança Pública, equipamentos destinados à polícia e implantação da Cidade da Polícia Civil.

Por último, o político desejou um feliz 2022 e se postou como futuro candidato a algum cargo nas eleições de 2022. “Estou à disposição para poder servir ao povo tocantinense”.

Carlesse teve um pedido de reconsideração da decisão que o afastou negado pelo ministro Mauro Campbell no dia 17 de dezembro. Sua defesa prometeu recorrer para que a Corte Especial do STJ decida se ele deve voltar ao cargo ou permanecer afastado.

Ele é investigado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República apontado como líder de uma organização criminosa que cobrava propinas de empresários da saúde prestadores de saúde do Plansaúde (Plano de Saúde dos Servidores).

Outra investigação e a primeira denúncia do caso também lhe imputam o aparelhar a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para impedir que delegados investigassem aliados e parentes, como o sobrinho Claudinei Quaresemin, ex-secretário de Parcerias e Investimentos, também afastado.