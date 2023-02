A Câmara Municipal de Goiânia e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) decretaram luto oficial de três dias no Poder Legislativo pela morte da ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás e de Goiânia, Iris de Araújo Rezende Machado, ocorrida nesta terça-feira (21).

Câmara

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal da capital, vereador Romário Policarpo (Patriota), prestou condolências à família e afirmou que os vereadores e servidores do Poder Legislativo receberam com muita tristeza a notícia do falecimento de Dona Iris.

“Dona Iris, em seus quase 60 anos de vida pública dedicados ao nosso Estado e a Goiânia, deixou sua assinatura no desenvolvimento econômico e humano em Goiás, tanto ao lado do prefeito e governador Iris Rezende Machado como nas funções eletivas e administrativas que exerceu ao longo de sua vida”, pontuou Policarpo.

Alego

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), junto aos demais parlamentares, manifestou pesar pelo falecimento de Dona Iris, a quem definiu como “grande amiga e companheira de caminhada”. No comunicado, Bruno Peixoto destacou ainda o legado deixado por Dona Iris.

“Ela (Dona Iris), assim como o nosso saudoso Iris Rezende, construiu uma história de luta, de trabalho por Goiás e de incansáveis e notórios serviços em favor dos goianos. Sem dúvidas, deixa um legado brilhante não só para a política goiana, mas para todo o País”, afirmou.

O líder do Poder Legislativo colocou a sede da Alego, localizada no Park Lozandes, à disposição para realização do velório, que deve acontecer a partir desta quarta-feira (22).

Nota da Câmara Municipal de Goiânia na íntegra

"NOTA DE PESAR

Os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Goiânia recebemos com profundos pesar e tristeza a notícia do falecimento da ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás e da capital Iris de Araújo Rezende Machado.

Dona Iris, em seus quase 60 anos de vida pública dedicados a ao nosso Estado e a Goiânia, deixou sua assinatura no desenvolvimento econômico e humano em Goiás, tanto ao lado do prefeito e governador Iris Rezende Machado como nas funções eletivas e administrativas que exerceu ao longo de sua vida.

Nossos sentimentos mais profundos de pesar à família, aos amigos e aos eleitores de Iris pela irreparável perda, com a certeza e o conforto de que sua trajetória está registada na história de Goiás e, em especial, de Goiânia.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2023.

Vereador Romário Policarpo

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia"

Nota da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás na íntegra

"O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), junto aos demais parlamentares da 20ª Legislatura, manifesta pesar pelo falecimento da ex-deputada federal e ex-primeira-dama, Iris de Araújo Rezende Machado e decreta luto oficial de três dias no Parlamento goiano. Popularmente conhecida como Dona Iris, a esposa do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, morreu nesta terça-feira, 21, aos 79 anos.

"Foi com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento da nossa grande amiga e companheira de caminhada, Dona Iris. Ela que, assim como o nosso saudoso Iris Rezende, construiu uma história de luta, de trabalho por Goiás e de incansáveis e notórios serviços em favor dos goianos. Sem dúvidas, deixa um legado brilhante não só para a política goiana, mas para todo o País. Em nome do Poder Legislativo, expresso os nossos sinceros sentimentos de solidariedade aos filhos, amigos e familiares. Que Deus conforte a todos neste momento", lamentou o presidente da Alego.

O líder do Poder Legislativo também colocou a sede da Assembleia Legislativa, localizada no Park Lozandes, à disposição para a realização do velório, que deve acontecer a partir de amanhã.

Iris foi submetida a uma cirurgia no pulmão, no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, e não resistiu às complicações. Em novembro de 2022, a ex-primeira-dama esteve internada para tratar de uma infecção bacteriana nos rins, que acabou evoluindo para uma síndrome da angústia respiratória aguda.

Natural de Três Lagoas (MS), professora por formação e pioneira na política goiana, Iris de Araújo exerceu mandatos como deputada federal entre os anos de 2007 e 2015. Foi primeira-dama de Goiás e de Goiânia nos mandatos de Iris Rezende, dois como governador e quatro como prefeito e deixa três filhos: Ana Paula, Adriana e Cristiano."

