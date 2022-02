Política Bolsonaro interrompe trégua e retoma ataques ao sistema eleitoral O chefe do Executivo afirmou que as Forças Armadas levantaram "dezenas de dúvidas" sobre o sistema, que não foram respondidas dentro do prazo pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar neste sábado (12) a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Ao mais uma vez criar a sua versão dos fatos, o chefe do Executivo afirmou que as Forças Armadas levantaram "dezenas de dúvidas" sobre o sistema, que não foram respondidas dentro do prazo pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Bolsonaro concedeu en...