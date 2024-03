Política Auxílio alimentação de R$ 300 para servidores estaduais do Tocantins é sancionado Lei de nº 4.379 foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (14)

O Governo do Estado do Tocantins sancionou a Lei de nº 4.379, que garante o auxílio alimentação de R$ 300 aos ocupantes de cargos no governo, sendo concursados, contratados e comissionados, que tenham remuneração de até R$ 2.824. O documento consta publicado no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (14). O governo ressalta que o auxílio alimentação era pago des...