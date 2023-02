Thais de Carvalho Costa, esposa do ex-secretário de saúde do Tocantins Luiz Edgar Tollin, entrou, neste sábado, 4, com um pedido de restituição de bens apreendidos pela Polícia Federal em outubro de 2021, durante uma das operações policiais contra o marido dela e de parte do então governo de Mauro Carlesse (Agir).

Na busca na casa dela, a Polícia Federal apreendeu 15 bolsas e 14 carteiras, supostamente de marcas de luxo diversas além de 14 relógios de pulso, em tese, de marcas variadas, um anel solitário de diamante e outros 4 anéis da maraca Bulgari, além de um tablet Apple, um Iphone 12, um cofre e diversos documentos.

O pedido tem como fundamento de que o Ministério Público não a denunciou criminalmente na ação penal decorrente da Operação Hygea – propina no Plansaúde.

Conforme o pedido, os bens passaram por perícia da Polícia Federal e “não há que se falar em interesse nos presentes bens, haja vista que o MP não possuiu interesse em apresentar denúncia em detrimento da peticionante (Thaís)”.

“Não há nenhuma relação dos objetos com a investigação ou com qualquer dos acusados, tratando-se, evidentemente, de bens e produtos de uso pessoal, atendendo ao gosto particular da Peticionária, adquiridos a partir da renda da Requerente de forma justa e honesta ao longo dos anos”, complementa o advogado Guilherme do Amaral Pereira, que assina o pedido.

Confira no auto de apreensão os bens que estão com a Polícia Federal no documento abaixo.